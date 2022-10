﻿Das ist Dresdens 28. Stollenmädchen

Salome Selnack aus Kamenz ist Dresdens 28. Stollenmädchen. Bei ihrer Vorstellung kam die 17-Jährige auf einer alabasterweißen Simson-Schwalbe in den Lichthof des Verkehrsmuseums geknattert.

Dresden. Das 28. Stollenmädchen wusste bereits bei seinem ersten Auftritt zu überraschen: Salome Selnack kam bei ihrer Vorstellung am Dienstag auf einer alabasterweißen Simson-Schwalbe in den Lichthof des Verkehrsmuseums geknattert. Die 17-Jährige wird nun für ein Jahr den Dresdner Christstollen mit dem goldenen Siegel in und über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus vertreten. Sie ist zudem die erste Sorbin in diesem Amt, wuchs in der Bäckerei ihrer Eltern in Kamenz auf und kennt das Metier somit von klein an. Derzeit absolviert sie ihre Ausbildung zur Konditorin in der Dresdner Bäckerei und Konditorei Donath.

Mit 3,4 PS in die Stollensaison