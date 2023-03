﻿Dresden sagt Zigarettenkippen den Kampf an

Die Stadt Dresden will gegen den achtlosen Umgang mit Zigarettenresten vorgehen. Dazu arbeitet das Gesundheitsamt an einer Kampagne, die das Verhalten vieler Raucher ändern soll.

Dresden. Die Landeshauptstadt nimmt ein hartnäckiges Problem ins Visier: Mit einer Kampagne will Dresden dem achtlosen Umgang mit Zigarettenkippen den Kampf ansagen. Die Stadt folgt damit Intentionen der Weltgesundheitsorganisation sowie Vorbildern in anderen Städten und Ländern.

„Unzählige Menschen werfen in Dresden täglich Zigaretten-Stummel weg, Alter oder sozialer Status spielen dabei keine Rolle“, heißt es in einer Präsentation des Gesundheitsamtes für den Beirat Gesunde Städte. Die Kippen würden auf Spielplätzen und Gehwegen, in Kanalisation und Grünanlagen sowie auf Vorplätzen oder in Haltestellen landen. Viele Raucher seien sich der „Folgeschäden für Kinder, Tiere, Umwelt und Brandschutz nicht bewusst“, heißt es weiter.

7000 Chemikalien pro Zigarette

Dass es sich dabei nicht um ein Kavaliersdelikt handelt, machen die Fachleute mit einigen Zahlen deutlich. Zigarettenkippen seien weit mehr als nur „Müll“. In einem Glimmstängel steckten 7000 Chemikalien, 200 gefährliche und davon 69 krebserregend. Zudem würden die Reste über 15 Jahre hinweg Mikroplastik freisetzen.

Mit solchen Plakaten will die Stadt gegen den achtlosen Umgang mit Zigarettenresten vorgehen. © Quelle: Stadt/Gesundheitsamt

Ein Zigarettenstummel könne bis zu 1000 Liter Grundwasser verunreinigen. Die Gifte würden ausgespült und von Pflanzen und Tieren aufgenommen. Eine Studie zu Seevögeln habe gezeigt, dass 70 Prozent der untersuchten Tiere Zigarettenrückstände wie Arsen, Blei, Teer und Nikotin aufweisen würden.

Vergiftungsursache im Kindesalter

Deshalb seien Zigarettenfilter kein Biomüll, sondern Restmüll. Zigarettenkippen machten 30 bis 40 Prozent des „Wegwerfmülls“ aus. Weltweit kämen 4,5 Billionen Zigarettenkippen im Jahr zusammen. Nikotin sei ein „starkes Nervengift“ für Mensch und Tier und seit 2010 EU-weit als giftigstes Pestizid verboten. Tabak sei die „häufigste Vergiftungsursache im Kindesalter“.

Der Nichtraucheranteil stieg laut Gesundheitsamt von 2012 bis 2018 in Dresden kontinuierlich, fiel dann aber im Jahr 2020 wieder auf den Wert von 2014 zurück. Im vergangenen Jahr sei er wieder auf 82 Prozent gestiegen. Immerhin: Dresden liege damit wie Sachsen insgesamt über dem bundesweiten Nichtraucherdurchschnitt. Es liegt nahe, dass sich in diesen Zahlen Effekte der Corona-Pandemie widerspiegeln.

Die meisten Raucher in Gorbitz

Unter den Dresdnern im mittleren Alter sei der Raucheranteil besonders groß. Bei den „55- bis 64-Jährigen gibt jeder Fünfte an, regelmäßig zu rauchen“, heißt es in dem Papier für den Beirat. Mit 33 Prozent „regelmäßigen Rauchern“ gebe es den höchsten Anteil der Stadt in Gorbitz. Prohlis und Reick sowie die Leipziger Vorstadt und Pieschen würden mit einem Wert um 23 Prozent folgen. Im Bereich Loschwitz und Schönfeld-Weißig geben weniger als fünf Prozent an, regelmäßig („fast täglich“) zu rauchen.

Vom „unverantwortlichen Umgang“ mit Zigaretten und ihren Resten ließen sich viele Dresdner auch durch Strafen nicht abschrecken. Dabei seien Verhaltensweisen wie das einfache Fallenlassen oder Wegschnipsen der Zigarettenstummel seit 2020 mit einem Bußgeld von 55 Euro belegt. Das entspreche den Sanktionen in Hamburg und München, in Mannheim würden sogar 100 Euro fällig.

„Ämter arbeiten isoliert“

Zur Analyse gehören auch (selbst-)kritische Töne gegenüber der Verwaltung. „Die Ämter arbeiten isoliert, bislang gebe es keine ämter- und themenübergreifende Ansprache zur Sensibilisierung der Einwohner und ihrer Gäste“, heißt es mit Blick auf Ordnungsamt, Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Umweltamt und dem Amt für Gesundheit und Prävention.

Mit einer „crossmedialen Kampagne“, die nach Angaben aus dem Gesundheitsamt im Mai detailliert vorgestellt werden soll, will die Stadt um eine „verantwortungsvolle, korrekte und umweltschonende Entsorgung von Zigarettenkippen“ werben. Raucher sollen mit dem Wissen um die Folgeschäden zur Nutzung von Mülleimern und Aschenbechern motiviert werden. Kernbotschaft: Raucher entsorgen die Kippen in dafür vorgesehenen Abfallbehältern oder in eigenen mobilen Taschenaschenbechern.

Viele Partner vorgesehen

Mit einer Reihe von Kooperationen sollen Partner wie die Verkehrsbetriebe, der Sportstättenbetrieb, die Bäder GmbH oder das Citymanagement der Kampagne zum Erfolg verhelfen. Unter anderem ist an den Verkauf von mobilen Aschenbechern mit Dresden-Design auch bei Großveranstaltungen gedacht. Zusammenarbeiten will die Stadt auch mit der Initiative „Pinke Hände“, die mit Sammelaktionen von Zigarettenkippen („Girlande der Schande“) auf das Problem aufmerksam gemacht hat. Auch das TU-Rauchfreizentrum am Uniklinikum Dresden soll einbezogen werden.

Hintergrund der Initiative der Stadt ist auch ein Rahmenabkommen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Eindämmung des Tabakkonsums. Das ist bereits im Februar 2005 in Kraft getreten. Deutschland gehört zu den 168 Vertragsparteien. Schon vor einigen Jahren hatte die Koordinatorin für Suchthilfe und Suchtprävention, Dr. Kristin Ferse, auf die Problematik und den Umgang anderer Städte damit aufmerksam gemacht. Als positives Beispiel nannte sie unter anderem Wien, wo mit speziell markierten Müllbehältern („Gib mir den Rest“) zur Entsorgung der Zigarettenreste aufgefordert wird.

Jahrelange Arbeit

2019 wurde mit der Planung einer Öffentlichkeitskampagne zum verantwortungsvollen Umgang mit Zigarettenkippen in Dresden begonnen, die dann pandemiebedingt unterbrochen werden musste, schrieb Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann später an die Stadträte. „Ende Mai werden wir die Kampagne, die Hintergründe und auch das dazu entstandene Vorgehen vorstellen“, erklärte der Chef des Amtes für Gesundheit und Prävention, Frank Bauer, jetzt auf DNN-Anfrage.