﻿Dresden sagt „Elterntaxis“ den Kampf an – mit „Elternhaltestellen“

Dresden. Die größten Gefahren für Schulkinder auf dem Schulweg sind die sogenannten „Elterntaxis“, heißt es in einem gemeinsamen Stadtratsantrag von Grünen, Linken und SPD. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto direkt bis vor die Schule fahren, gefährden Schüler, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Das soll sich ändern: Die Stadtverwaltung soll prüfen, an welchen Schulen „Elternhaltestellen“ eingerichtet werden können. Das sind Haltemöglichkeiten in rund 250 Meter Entfernung zum Schulgebäude, an denen die Kinder aussteigen und selbstständig zur Schule gehen. Vor den Schulen sollen Halteverbotszonen eingerichtet werden.

Der Antrag wurde von den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten beraten, 17 Schulen für ein Pilotprojekt „Elternhaltestellen“ im Schuljahr 2023/2024 bekam die Verwaltung von den Vertretern vor Ort genannt.

Diese Dresdner Schulen sind für „Elternhaltestellen“ vorgesehen:

Dabei handelt es sich um die 32. Grundschule in der Hofmannstraße, die 49. Grundschule in der Bernhardstraße, die 50. Grundschule am Dörnichtweg, die 59. Grundschule an der Kurparkstraße, die 63. Grundschule an der Wägnerstraße, die 65. Grundschule an der Zschierener Straße, die 68. Grundschule an der Heiligenbornstraße, die 85. Grundschule an der Radeburger Straße, die 95. Grundschule an der Donathstraße, die 103. Grundschule an der Hohnsteiner Straße, die 153. Grundschule an der Fröbelstraße, die Universitätsschule an der Cämmerswalder Straße, die SRH Montessori Grundschule an der Pirnaer Landstraße, die IBB Ganzstagsgrundschule an der Paul-Gerhard-Straße, die Christliche Grundschule in der Försterlingstraße, die Grundschule Schönfeld und die Oberschule Weißig.

Dissidenten-Stadtrat Johannes Lichdi erklärte, er halte es für unerhört, Elterntaxis zu legitimieren, auch wenn diese künftig 250 Meter vor dem Schulhaus halten müssten. „Das leuchtet mir nicht ein.“ Linke-Bildungspolitikerin Anja Apel entgegnete, dass die Elternhaltestellen Eltern mit einem kürzeren Schulweg dazu bewegen könnten, ihre Kinder gar nicht mehr zu fahren, sondern ihnen den Fußmarsch zur Schule zuzutrauen.

Neben den Elternhaltestellen soll die Stadtverwaltung Schulwegpläne für Kinder und Jugendliche erarbeiten, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren wollen. Dabei sollen die Vorschläge der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte ebenso beachtet werden wie die von der Technischen Universität Dresden und der Universität Wuppertal erarbeiteten Leitfäden zu dieser Thematik. Der Antrag fand eine deutliche Mehrheit.