﻿Dresden sagt BRN ab – Keine Bunte Republik Neustadt 2023

Dresden. Findet nach der langen Coronapause nun dieses Jahr im Juni wieder die Bunte Republik Neustadt statt? Während Ulla Wacker vom BRN-Büro am Dienstagmittag gegenüber DNN die Flinte noch nicht ins Korn werfen wollte und sagte: „Wir sind weiterhin in Gesprächen mit der Stadt“, schickte die Verwaltung kurz nach 16 Uhr die Mitteilung raus: „2023 wird es keine ,Bunte Republik Neustadt’ (BRN) geben.“

Mit dem bisherigen Prozedere ist Schluss

Das, was die BRN auch so besonders und sympathisch gemacht hat – dass es ein Potpourri vieler kleiner Initiativen, Angebote und größerer Veranstaltungen von Einwohnern, Gewerbetreibenden und Akteuren aus dem Stadtteil war und es nicht DEN Veranstalter gab – wird dem Stadtteilfest nun zum Verhängnis. Denn offenbar will die Stadtverwaltung den rund 20 Jahre andauernden Status quo nicht weiterführen.

Die Stadt hatte – nachdem sich nach den gewalttätigen Ausschreitungen 2001 kein Gesamtveranstalter mehr für die BRN 2002 gefunden hatte – denen, die trotzdem etwas machen wollten, all die Jahre die Möglichkeit einer Anmeldung per Sondernutzungssatzung eingeräumt, erklärt Ulla Wacker.

Die Leiterin des Stadtteilhauses Äußere Neustadt in der Prießnitzstraße betreut auch das BRN-Büro. Das ist nicht Veranstalter, hat aber beraten, denjenigen, die was machen wollten, bei der Antragstellung geholfen, fungierte als Netzwerker und gestaltete das Programmheft. Jetzt soll mit den vielen Einzelanmeldungen – laut dem Grünen Stadtrat Torsten Schulze dürften das so zwischen 280 und 360 gewesen sein – Schluss sein.

Keine Ausschreibung

Die Alarmglocken läuteten, als – wie vor Corona üblich – im Dezember 2022 im Amtsblatt keine Ausschreibung für die Beantragung von Sondernutzungen im Rahmen der BRN erschien. „Da die Neustädter Koordinatoren und Akteure der BRN angezeigt haben, dass sie nicht als Gesamtveranstalter auftreten und für 2023 auch keine Organisation des Festes übernehmen werden, hat das Straßen- und Tiefbauamt keine Ausschreibung veranlasst“, so die Antwort auf eine Anfrage der DNN.

Der Knackpunkt ist, „dass die Verantwortlichkeiten für die allgemeine Ordnung und Sicherheit, insbesondere für Leben und Gesundheit von Menschen, ungeklärt sind, wenn es keinen Gesamtveranstalter gibt“, so die Erklärung aus dem Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Einzelaktionen von Bürgern seien nicht genehmigungsfähig, „da sie in ihrer Gesamtwirkung auf den öffentlichen Raum betrachtet werden müssen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Umfrage zur Zukunft der BRN

Jetzt soll nach Lösungen für künftige Veranstaltungen in der Äußeren Neustadt gesucht werden. Laut Stadtverwaltung bereite das Stadtteilhaus Dresden-Äußere Neustadt eine Umfrage zum Inhalt und zur Ausgestaltung eines künftigen Stadtteilfestes oder einer zukünftigen BRN vor. „Wenn die Ergebnisse vorliegen, kann über den Fortgang der BRN und zur Veranstalterrolle beraten werden“, so die Verwaltung.

„Wir suchen nach einer Möglichkeit, das Fest nach der pandemiebedingten Pause zu reaktivieren“, beteuert Baubürgermeister Stephan Kühn. Dafür bedürfe es jedoch eines tragfähigen Konzepts. „Die Bürgerschaft muss für sich definieren, was sie will. Die BRN steht für bürgerschaftliches Engagement in der Äußeren Neustadt, zieht aber auch Besucher über die Stadtgrenzen hinaus an.“

Mehrere kleine Veranstaltungen als Ersatz

So ganz ausgeschlossen sind Veranstaltungen in der Äußeren Neustadt – angelehnt an die BRN – aber offenbar auch dieses Jahr nicht. Koordinatoren und Akteure der BRN hätten ihr Interesse an mehreren kleinen Aktionen, verteilt auf verschiedene Wochenenden des Jahres, bekundet, um die geplanten Befragungen besser durchführen zu können. „Die Initiatoren der Befragung prüfen derzeit, inwiefern sie als Veranstalter auftreten können und welche Konzepte möglich sind. Nach Vorliegen eines Veranstaltungskonzeptes für den öffentlichen Raum kann die Stadtverwaltung prüfen, ob die erforderlichen Erlaubnisse für die Durchführung des Festes/der Veranstaltung erteilt werden können“, lässt Baubürgermeister Kühn wissen.

Gibt es vielleicht doch noch DEN Akteur in der Neustadt, der sich den Hut aufsetzt und damit die BRN rettet? Ulla Wacker sah am Dienstagmittag noch keinen.