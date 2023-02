﻿SachsenEnergie bringt Glasfaser-Internet in 8500 Dresdner Wohnungen

Dresden. Tausende Mieter der Wohnungsgenossenschaft Aufbau Dresden eG (WGA) erhalten schnelle Glasfaseranschlüsse für Internet, Fernsehen und Telefonie. Die SachsenEnergie-Tochter SachsenGigaBit wird dafür 800 Gebäude und Objekte der WGA mit entsprechender Technik ausstatten. Das gaben die WGA, SachsenEnergie und SachsenGgaBit am Donnerstag gemeinsam bekannt.

Schnelles Internet in Bühlau, Laubegast und Seidnitz bereits dieses Jahr

Haushalte in Bühlau, Laubegast und Seidnitz sollen bereits in diesem Jahr den schnellen Glasfaseranschluss nutzen können. Bis Mai 2026 werden weitere in den Stadtteilen Gruna, Großzschachwitz und Leuben hinzukommen. SachsenGigaBit investiert dafür vier Millionen Euro. Das Netz wird direkt bis in die Wohnungen ausgebaut und endet dort mit einer Glasfaser-Abschlussdose.

Das Angebot der SachsenGigaBit umfasst neben der Kabel-TV-Grundversorgung sowie reinen Glasfaserinternet- und Telefonieprodukten auch mehrere IP-TV-Produkte. Mieterinnen und Mieter würden rechtzeitig über die Angebote informiert und insbesondere in der Phase des Providerwechsels, falls sie sich dafür entscheiden, mit zusätzlichen, kostenfreien Services unterstützt, erklärte WGA-Vorstand Andy Klysz.

Bauarbeiten werden mit Maßnahmen der Stadt koordiniert

„Um eine Wohnung in der Zukunft vermarkten zu können, muss diese über einen schnellen Internetanschluss verfügen, mit dem in kürzester Zeit große Datenmengen gesendet oder empfangen werden können“, so Klysz. Schließlich finde die zunehmende Digitalisierung des privaten und beruflichen Alltags zu einem ganz wesentlichen Teil hinter den Wohnungstüren statt. Der WGA-Vorstand bezeichnete die Kooperation als „absoluten Glücksfall“ – auch finanziell. SachsenGigaBit investiert in die Infrastruktur und erhält dafür die Möglichkeit, das Kundenpotenzial der WGA zu erschließen.

Dass sich die Tiefbauarbeiten, bei denen rund 160 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden müssen, einige Zeit hinziehen, liegt auch daran, dass sie mit anderen Maßnahmen der Stadt, zum Beispiel beim Straßenbau, koordiniert werden. SachsenGigaBit stimmt sich dabei mit dem Amt für Straßen- und Tiefbau ab. „Wenn irgendwo sowieso bald die Straße gebaut wird, reißen wir sie nicht ein halbes Jahr vorher schon mal auf“, sagte Geschäftsführer Jens Schaller.

Stromkunden sollen künftig von Bundle-Tarifen profitieren

Die WGA, so Klysz, lege schon immer großen Wert auf die Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern, um die regionale Wirtschaft zu stärken und ihren Kunden Service vor Ort anbieten zu können. Nun sollen Mieter die zum Beispiel bereits Stromverträge mit SachsenEnergie haben, künftig auch durch kostengünstige Bundle-Tarife für Telekommunikation von dem Projekt profitieren.

Seit 2015 erschließt SachsenEnergie Gebiete vor allem in Ostsachsen und der Lausitz mit Glasfaser und ist dort größter Infrastrukturanbieter für Strom und Gas sowie für Telekommunikation. Vor allem in den Landkreisen Görlitz, Bautzen, Meißen und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge habe der Versorger bislang 600 Millionen Euro in Datenanschlüsse für rund 100.000 Kunden investiert, erklärte Schaller. Das Tochterunternehmen SachsenGigaBit ist seit Anfang 2021 für den Bereich Telekommunikation zuständig. Das gemeinsame Projekt mit der WGA öffne dieser Kompetenz beim Glasfaserausbau nun auch die Tür zur Landeshauptstadt, betonte SachsenEnergie-Finanzvorstand Axel Cunow.

Die WG Aufbau Dresden eG gehört mit einem Bestand von ca. 17.000 Wohnungen nach eigenen Angaben zu den größten Wohnungsgenossenschaften in Deutschland. Die Wohngebiete befinden sich zentrumsnah zwischen Elbe und Großem Garten sowie im Dresdner Osten.