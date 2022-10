﻿Rotes Kreuz ruft in Dresden zu Blutspendeaktion auf

Das Blutspendezentrum des DRK in der Centrum Galerie hat am Dienstag zur „Blutspende-Challenge gegen Krebs“ aufgerufen. Schirmherrin ist die 14-jährige Kim, die wegen ihrer Krebserkrankung selbst auf Bluttransfusionen angewiesen war.

Dresden. 500 Spenden an 23 Tagen – das ist das Ziel der „Blutspende-Challenge gegen Krebs“, zu der das Blutspendezentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Centrum Galerie aufgerufen hat. 15 000 Blutspenden werden laut DRK täglich in Deutschland benötigt. Viele, die spenden wollen, seien jedoch zurzeit aufgrund einer Coronainfektion nicht dafür zugelassen. Die Aktion soll nun dabei helfen, neue potenzielle Spender zu finden und die Versorgungssituation zu verbessern.

Kim bekam 23 Bluttransfusionen