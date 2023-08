Früher war Kaddi immer gern beim Spanier an der Dreikönigskirche – beim Testbesuch jedoch hält sich die Begeisterung in Grenzen

Dresden. Heiß, heißer, Sommer in Dresden! Wow, die Sonne geizt in diesem Jahr wirklich nicht mit ihrer Strahlkraft und schießt ordentlich Hitze auf die Stadt. So richtig Hunger kommt da natürlich nicht auf, aber da muss man dann halt durch, wenn Essen Teil des Jobs ist. Gut, dass das sogenannte Fresschen ja ohnehin immer aktiv ist, außerdem findet sich mit dem El Espanol praktischerweise auch noch ein Restaurant auf der Test-Liste, das vor allem Tapas im Angebot hat.