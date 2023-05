﻿Mutmaßliche Reizgasattacke vor Restaurant an der Prager Straße – 13 Verletzte

Dresden. In Dresden haben Unbekannte am Sonnabend vor einem Restaurant an der Prager Straße mutmaßlich Reizgas versprüht. Das teilte die Feuerwehr Dresden zunächst via Twitter mit, die von einem Massenanfall von Verletzten berichtete. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert, weil zahlreiche Personen über Schmerzen beim Atmen, Husten und tränende Augen klagten.

Insgesamt 13 Menschen wurden als Betroffene identifiziert, teilte die Polizei mit. Acht Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der ausgebrachte Stoff konnte nicht identifiziert werden, da er sich bereits in der Luft verflüchtigt hatte. Die Feuerwehr sperrte den Bereich rund um das Restaurant weiträumig ab. Da immer wieder einzelne Menschen durch den Absperrbereich liefen, wurde die Bevölkerung unter anderem über die Sozialen Medien aufgefordert, den Bereich weiträumig zu meiden und die Absperrungen zu beachten.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen.

