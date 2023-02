﻿Der Umtausch beginnt: Dresden reißt die alten Wartehäuschen ab

In Dresden beginnt der Abbau von 850 alten Wartehäuschen an Haltestellen von Bussen und Straßenbahnen. Jetzt steht fest, wo die ersten neuen Fahrgastunterstände aufgebaut werden. Konzipiert hat sie ein Stararchitekt.

So wie in dieser Bildmontage sollen die neuen Wartehäuschen aussehen. Sie wurden von Architekt Norman Forster konzipiert.

Dresden. Die Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe erhalten neue Wartehäuschen. Die alten rund 850 Fahrgastunterstände im Stadtgebiet werden in diesem Jahr Schritt für Schritt abgebaut und durch neue, von Stararchitekt Norman Foster konzipierte Wartehäuschen ersetzt. Das soll möglichst geräuschlos geschehen, kündigt Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) an. So plant die Stadtverwaltung den Austausch.

Wann und wo beginnt das Tauschprogramm?

Der Auftakt steht schon fest: Am Pirnaischen Platz werden die ersten vier neuen Wartehäuschen installiert. Die Stadtverwaltung lässt dort gerade den Promenadenring weiterbauen, im Zuge dieser Arbeiten sollen gleich die neuen Fahrgastunterstände aufgebaut werden. Das hat Methode: „Für den Umbau sollen nach Möglichkeit die Zeitfenster genutzt werden, in denen Linien oder einzelne Haltestellen wegen geplanter Bauarbeiten ohnehin gesperrt oder beeinträchtigt sind. So vermeiden wir mehrmalige Behinderungen an derselben Stelle“, heißt es aus der Verwaltung. Wenn die Verkehrsbetriebe auf einer Strecke Gleise erneuern, werden also gleich neue Wartehäuschen an den Haltestellen installiert.

Gibt es schon einen genauen Ablaufplan?

Die Verwaltung arbeitet daran. Der Austausch der Wartehäuschen soll nicht nach Gebieten erfolgen, sondern ohnehin geplante Baumaßnahmen an Bahn- und Buslinien sollen als Baufenster genutzt werden. Wenn der Zeitplan fertig ist, soll der Umbau für die Bürger im Themenstadtplan dokumentiert werden.

Kann die Straßenbahn während der Bauarbeiten fahren?

Das ist das Ziel. Die Umbauarbeiten sollen so wenig wie möglich Behinderungen verursachen, verspricht die Verwaltung. Die Anlieferung der neuen Fahrgastunterstände werde teilweise nachts erfolgen, so dass der Straßenbahnbetrieb nicht zum Stillstand kommen werde, verspricht die Verwaltung.

Wie lange dauert der Aufbau?

Die Verwaltung rechnet mit einer durchschnittlichen Umbauzeit von etwa 14 Tagen pro Haltestelle.

Bis wann ist der Umtausch abgeschlossen?

Der wesentliche Teil der Umbauarbeiten soll bis Ende Juni 2024 abgeschlossen sein, heißt es aus dem Rathaus. Einige wenige Haltestellen sollen in Abstimmung zu geplanten Straßenbaumaßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Können Materialengpässe die Arbeiten ausbremsen?

Die Vertragspartner hätten nicht angezeigt, dass der Austausch nicht wie geplant stattfinden könne. Der Umtausch werde langfristig vorbereitet und die Zeitplanung berücksichtige mögliche längere Lieferfristen für die Fahrgastunterstände. „Trotz allem lassen sich zeitliche Risiken aus Lieferengpässen oder aufgrund von Personalmangel nicht gänzlich ausschließen“, räumt die Verwaltung ein.

Warum werden die Wartehäuschen getauscht?

Die alten Wartehäuschen sind bis zu 30 Jahre alt. Die entsprechenden Verträge liefen bis Ende 2022. Der Stadtrat hat mit der Neuvergabe der Werberechte im öffentlichen Raum den Aufbau neuer Fahrgastunterstände beschlossen. Dresden soll zeitgemäße Wartehäuschen mit Displays und Gründächern erhalten. Nach Angaben der Stadt sind für rund 150 Haltestellen – vor allem in überwärmten Stadtgebieten – Wartehäuschen mit Gründächern vorgehen. Die genauen Standorte werden noch festgelegt. Auf dem Dach des Fahrgastunterstandes wird eine Edelstahlwanne eingebaut, die eine verdeckte Entwässerung enthält. Innerhalb der Einfassung erfolgt ein mehrschichtiger Aufbau der Dachbegrünung mit einem fruchtbaren Substrat und einem Regenwasserreservoir. Die Verwaltung hofft, dass sich so eine extensive Flora entwickeln kann. Die Haltestellen mit der höchsten Fahrgastfrequenz sollen mit Bildschirmen ausgestattet werden, zunächst sind 70 sogenannte City-Light-Poster vorgesehen.

Wer ist für den Umtausch verantwortlich?

Der Stadtrat hat den alten Vertragspartner Wall GmbH mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Damit ist die Kontinuität gesichert. Wall verfügt über eine eigene Produktion und Subunternehmer, die die Aufgabe stemmen sollen.