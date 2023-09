Polizei verhindert rechtsextremistisches Konzert in Dresden am Sonnabend

Dresden. Am Sonnabendabend hat ein großer Polizeieinsatz ein geplantes Konzert verhindert, das der rechtsextremen Szene zuzuordnen war. Dreihundert Beamte waren dabei im Einsatz, ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet, teilte die Polizeidirektion Dresden mit.

Gegen 20 Uhr am Sonnabend trafen die Polizeibeamten an einer ehemaligen Buchhandlung an der Karlsruher Straße im Stadtteil Coschütz/Gittersee ein, nachdem sie ein Hinweis erreichte. Dort trafen sie 76 Personen an und entdeckten eine Musikanlage und Instrumente auf dem Gelände. Die Veranstalter wollten offenbar gerade mit dem Spielen von der rechtsextremen Szene zuzuordnenden Live-Musik beginnen, wurden aber von den Einsatzkräften daran gehindert, so die Polizeidirektion Dresden zum Einsatz.

Hubschrauber aus Thüringen kreiste über dem Einsatzgebiet

Die Beamten vor Ort beschlagnahmten rechtsextreme Banner und Werbeartikel mit verbotenen Symbolen. Sie stellten außerdem die Identität aller 76 Personen vor Ort fest und erteilten ihnen Platzverweise. Neun Strafanzeigen gab es obendrein für einige der Anwesenden, etwa wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung. Neben deutschen Staatsbürgern waren auch Polen und Tschechen unter den Personen, so die Polizei weiter.

Die geplante Veranstaltung sollte in einer ehemaligen Buchhandlung an der Karlsruher Straße stattfinden. © Quelle: privat

Insgesamt waren etwa 300 Beamte der Polizei Dresden, der Bereitschaftspolizeien aus Bayern und Sachsen sowie einem Polizeihubschrauber aus Thüringen im Einsatz. Dieser kreiste über dem Stadtteil. Die Karlsruher Straße war bis zum Ende des Einsatzes gegen 0 Uhr gesperrt.

