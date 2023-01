Nach Raubversuchen mit Spielzeugpistole: 16-Jähriger festgenommen

Zwischen Hass und Erfolg: So lief die erste Woche in der veganen Fleischerei in Dresden

Der Name provoziert die Massen im Netz, lockt sie an in der Realität: Die vegane Fleischerei hat in Dresden seit einer Woche geöffnet und seitdem ist der Laden täglich voll. Doch nicht jeder ist der Idee wohlgesonnen.