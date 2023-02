Pirnaischer Platz: Jugendlicher von Gruppe in Straßenbahn ausgeraubt

Am Mittwochabend wurde ein Jugendlicher von einer Gruppe in einer Straßenbahn ausgeraubt. Die Täter stiegen am Pirnaischen Platz zu und nahmen dem 17-Jährigen Bargeld und ein Parfüm ab.

Die etwa achtköpfige Gruppe stieg an der Haltestelle Pirnaischer Platz am Mittwochabend in die Line 7 und raubte einen Fahrgast aus.

Dresden. Am Mittwochabend ist ein 17-Jähriger von mehreren Unbekannten in einer Straßenbahn ausgeraubt worden. Die Gruppe stieg gegen 20.30 Uhr am Pirnaischen Platz in eine Bahn der Linie 7 in Richtung Weixdorf und forderten Geld und Wertsachen vom Jugendlichen.

Er übergab den Tätern 70 Euro und ein Parfüm. Am Albertplatz stieg die etwa achtköpfige Gruppe aus, teilte die Polizei mit. Der Beraubte blieb unverletzt, nun ermittelt die Kriminalpolizei.