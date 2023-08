Dresden: Raub am Albertplatz

Dresden. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag am Albertplatz eine Frau beraubt. Der Mann riss der 25-Jährigen ihre Handtasche von der Schulter, in der sich unter anderem ihr Handy befand. Zwei Zeugen, die einschreiten wollten, bedrohte der Mann. Dann lief er davon.

Nur etwa eine Viertelstunde sprach ein Unbekannter einen 31-Jährigen an und verlangte sein Handy und Bargeld von ihm. Als der sich weigerte, schlug der Räuber ihn mehrfach und floh dann ohne Beute. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Raubes.

DNN