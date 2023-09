Reicker Straße Dresden: Bald mehr Sicherheit für Radfahrer

Arbeiten am Stellwerk

Totaler Stillstand: Keine Züge zum Flughafen Dresden, nach Bautzen, Zittau und Kamenz

Die Bahn baut am Stellwerk in Bischofswerda. Ab Donnerstagabend dreht sich deshalb auf den Verbindungen von Dresden in Richtung Flughafen, nach Bautzen, Zittau, Kamenz und Königsbrück kein Rad mehr.