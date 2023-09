﻿FDP will drei Meter breite Radwege in Dresden mit Eilantrag verhindern

Dresden. Holger Zastrow (FDP) läuft die Zeit davon. Auf der Bautzner Straße, zwischen den Abzweigen Brockhausstraße und Schillerstraße, will die Stadt bis Mitte Oktober neue Radwege markieren. Bis zu drei Meter breit. Autofahrer und Straßenbahnen müssten sich dann eine Spur teilen. „Das ist eine Provokation des gesamten Individualverkehrs“, sagt Zastrow. Um das Projekt in letzter Sekunde zu stoppen, will der FDP-Fraktionschef am Donnerstag einen Eilantrag im Stadtrat einbringen – und eine Alternative diskutieren.

Stadteinwärts reicht der FDP ein Schutzstreifen

Demnach könnte der Radweg wie bisher auf dem Bordstein bleiben und bis zur Haltestelle Mordgrund verlängert werden. Der Belag wäre eventuell zu erneuern, heißt es im Antrag. Radfahrer, die in Richtung Stadt, also bergab rollen, könnten sich nach Ansicht der FDP in den fließenden Verkehr einordnen. Ein Schutzstreifen auf der Straße, etwa 1,50 Meter breit, würde genügen. Von der Haltestelle bis zur Collenbuschstraße stadtauswärts (bergauf) sollte aber ein Radweg auf der Straße entstehen. Mit Markierungen sei das sofort möglich.

Was allerdings auch zur Folge hätte, dass auf diesem Abschnitt Autos und ÖPNV auf der gleichen Spur unterwegs sind. An dieser Stelle hält die FDP das für vertretbar. „Der Berg, den Radfahrer mit hoher Kraftanstrengung neben zwei stark befahrbaren Spuren ohne jeglichen Schutz bezwingen müssen, stellt anders als der untere Teil der Bautzner Straße ein echtes Sicherheitsrisiko dar.“

Auf der Strecke zwischen Brockhausstraße und Schillerstraße (stadtauswärts) seien Rad- und Fußweg aber jetzt schon breit genug. Und zudem durch einen Bordstein von der Straße abgegrenzt. „Sicherer geht’s nicht“, sagt Zastrow.

Stadt argumentiert mit Qualität und Sicherheit

Die Stadt sieht das anders. Wegen der starken Verkehrsbelastung seien besonders breite Radwege nötig. Eine Sprecherin verwies schon im Juli auf gesetzliche Vorschriften für „Hauptradrouten“ und Strecken mit Steigung. Demnach geht es um mehr Sicherheit und Qualität für die „schwächeren Verkehrsteilnehmer“, die Radfahrer. Die Verhältnisse zwischen Mordgrundbrücke und Collenbuschstraße seien komplex, Vorplanungen wären nötig. Kurzfristig sei die Maßnahme nicht umsetzbar.

Zastrow befürchtet, dass die stärkeren Verkehrsteilnehmer, die Autofahrer, das Nachsehen haben, wenn sie sich eine Spur mit dem ÖPNV teilen. Staus seien die Folge, meint er. Die Stadt teilt mit, dass die Auswirkungen auf den Verkehrsablauf so klein wie möglich gehalten werden sollen, unter anderem durch Steuerung von Ampeln. Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) rechnen nur mit geringen Einschränkungen für den ÖPNV. Denn die Bahnen würden auf ihrer Spur zu „Pulkführern“ werden, also an der Spitze der Autokolonnen fahren.

ADFC und Grüne sind begeistert von den Plänen der Stadt

Während sich Zastrow ärgert, jubelte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), als die Pläne im Sommer bekannt wurden. Auch die Grünen zeigten sich begeistert. „Das ist ein absoluter Komfort- und Sicherheitsgewinn“, sagte die Sprecherin für Fuß- und Radverkehr, Ulrike Caspary. Zastrow findet, dass das Geld für die Drei-Meter-Radwege verschwendet wäre.

Offen ist, wie weit die FDP mit ihrem Eilantrag am Donnerstag kommt. „Wir wissen nicht, ob der Oberbürgermeister ihn zulässt“, sagt Zastrow. Da stellt sich die Frage, warum sich die FDP nicht früher darum gekümmert hat, dass ihr Thema auf der Tagesordnung landet? Zastrow sagt, man habe darauf spekuliert, dass Dirk Hilbert (FDP) von selbst eingreift – so wie beim Verkehrsexperiment auf dem Blauen Wunder, das der OB zunächst abblies (um es später doch durchzuwinken).

