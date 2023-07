Dresden: Radverkehr verdrängt Verkehrsader Bautzner Straße?

Dresden. Die Bautzner Straße in Dresden scheint aktuell eines der Lieblingsprojekte der Stadt zu sein. 2022 die riesige Baustelle zwischen Fischhaus- und Brockhausstraße; nun die Bauarbeiten an der Brücke über die Prießnitz. Auch da gab es Kritik: Die Umleitung über die Holzhofgasse ärgerte die Anwohner.

Nun geht die Kritk-Welle weiter: Zwischen Brockhaus- und Schillerstraße soll es für Fahrradfahrer bald einen drei Meter breiten Radweg geben. Für diesen muss allerdings eine Fahrspur weichen. Autos, Lieferverkehr und ÖPNV müssen sich dann eine Spur teilen. Die IHK Dresden beurteilt dieses Vorhaben als zu viel des Guten.

„Ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum dem Radverkehr der gleiche Raum zugesprochen wird wie ÖPNV, Wirtschaftsverkehr und Pendlern zusammen“, sagt Lukas Rohleder, Hauptgeschäftsführer der IHK Dresden. Zwar sei es gut, dass der Fahrradverkehr immer mehr an Bedeutung gewinne, aber „wer der Wirtschaft so in die Parade fährt, schadet der Gesellschaft“. Weiter betont er die Wichtigkeit der Bautzner Straße als Verkehrsader, denn knapp 22 000 Fahrzeuge würden sie täglich passieren. Rohleder appelliert daran, Lösungen für den Radverkehr zu finden; die Verdichtung der Bautzner Straße sei aber keine.

