Baubürgermeister: Versuch mit Radstreifen auf dem Blauen Wunder findet doch statt

Dresden. Der Verkehrsversuch mit Radstreifen auf dem Blauen Wunder in Dresden findet nun doch statt. Das zumindest hat der Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) am frühen Donnerstagnachmittag in einem Tweet auf X mitgeteilt. “OB Hilbert und ich sind sich einig, dass die Situation für Radfahrende rund um das Blaue Wunder verbessert werden muss”, so der Lokalpolitiker.

Kurze Zeit später zog die Stadt Dresden mit einer Pressemitteilung nach und bestätigte den Plan noch einmal. Die Markierungen sollen am 15. Oktober aufgebracht werden, sofern das Wetter mitspielt. Sollte sich herausstellen, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) durch die geänderte Verkehrsführung unverhältnismäßig verlangsamt werden, wird der Versuch sofort abgebrochen.

DVB sind für die Radstreifen auf dem Blauen Wunder

Die Benachteiligung der DVB ist das Hauptargument der Gegner des Versuchs vor allem aus den Reihen von CDU und FDP. Die Verkehrsbetriebe selbst sehen den Versuch allerdings positiv.

Eigentlich sollten die Radstreifen bereits seit Sonntag markiert sein, das Vorhaben wurde jedoch in letzter Sekunde vom Oberbürgermeister gestoppt, weil der Baubürgermeister den Stadtrat und die Stadtbezirksbeiräte nicht ausreichend informiert habe.

Nun also eine erneute Kehrtwende. Kühn kündigte an, am 27. September im Stadtbezirksbeirat Blasewitz ausführlich über das Vorhaben zu informieren und auch den Bauausschuss einzubeziehen.

