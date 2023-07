﻿Dresden: Radikaler Kurswechsel bei Schulsozialarbeit

Dresden. In Dresden können weitere Schulen mit Schulsozialarbeit ausgestattet werden. Der Jugendhilfeausschuss hat dazu am Mittwochabend über die Verteilung von Landesgeldern entschieden. Gleichzeitig fordert das Gremium einen Schwenk bei der künftigen Verteilung der Gelder.

Der Freistaat stellt der Stadt für das kommende Schuljahr rund 550.000 Euro zusätzlich für Schulsozialarbeit zur Verfügung. Damit soll nun die Schulsozialarbeit an vier Schulen fortgesetzt werden, die im laufenden Schuljahr aus einem besonderen Fördertopf der Stadt für Kinder aus der Ukraine Schulsozialarbeit finanziert bekommen haben.

Das Auslaufen dieser Mittel hatte bereits für Ärger gesorgt. Vier Schulen können erstmals mit einer Stelle ausgestattet werden. Da die Schulsozialarbeit im neuen Schuljahr angeboten werden soll, war der Jugendhilfeausschuss extra zu einer Sondersitzung zusammengekommen.

Stellen für fünf Grundschulen und drei Gymnasien

Die Schulsozialarbeit kommt damit der 33. Grundschule, der 153. Grundschule, der 39. Grundschule, der 14. Grundschule, der 108. Grundschule, dem Gymnasium Tolkewitz, dem Romand-Rolland-Gymnasium und dem Gymnasium Johannstadt zugute. Zugunsten zweier großer Gymnasien wurden zwei kleine Grundschulen zurückgestellt.

„Auch wenn die Schulen mehr Bedarf als eine Stelle haben, ist es angesichts der knappen Ressourcen sinnvoll, erst in die Breite und dann in die Tiefe zu gehen“, erklärte Bildungspolitiker Matthias Dietze (CDU). „Wir benötigen 210 Stellen, um alle 163 Schulen auskömmlich mit Schulsozialarbeit auszustatten, die Mittel reichen derzeit aber gerade für 106 Stellen an rund 80 Schulen.“

Dämpfer für Konzept der Stadt

Gleichzeitig verpasste der Jugendhilfeausschuss den Plänen der Stadt für den Ausbau der Schulsozialarbeit einen deutlichen Dämpfer. Die Verwaltung hatte ein Gesamtkonzept vorgelegt, stieß damit aber bei den Jugendhilfe-Fachleuten auf massive Kritik. Mit dem Konzept sollte die mögliche Stellenzahl an allen Schultypen leicht erhöht und Schulsozialarbeit erstmals auch an berufsbildenden Schulen ermöglicht werden.

Weil die Gelder nicht für die flächendeckende Ausstattung mit Schulsozialarbeit ausreichen, vergibt die Stadt die Stellen bislang nach einer vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Rangliste. Darin fließen verschiedene Kriterien der sozialen Belastung im jeweiligen Stadtgebiet durch Arbeitslosigkeit, Empfang von Sozialleistungen und ähnliches ein. Künftig will die Stadt die Gelder nach einem Schulindex vergeben, den die Verwaltung intern aufgestellt hat.

Fachliche Hoheit des Jugendhilfeausschusses gefährdet

„Dieses Vorgehen nimmt uns die fachliche Hoheit“, erklärte Tilo Kießling (Linke). Die Stadt müsse ihren Schulindex offenlegen, damit durch den Jugendhilfeausschuss geprüft werden könne, ob der Index durch spezielle Aspekte der Jugendhilfe ergänzt werden muss.

Zudem müsse die Stadt erklären, wie sie die Schulsozialarbeit in den Berufsschulen finanzieren will. Wenn es dafür keine zusätzlichen Mittel gibt, würden die Berufsschulen in Konkurrenz zu Grundschulen oder Gymnasien treten, kritisierte Kießling. Mit der Kritik aus dem Ausschuss ist ein umfangreiches Paket an Änderungswünschen am Gesamtkonzept verbunden.

Verwaltung muss Nacharbeiten

Daher müsse der Entwurf an die Verwaltung zurückgegeben werden, hieß es im Ausschuss. Das hatte sich im Vorfeld bereits angedeutet. Die Verwaltung muss nun nachbessern. Und dabei nichts Geringeres als einen radikalen Kurswechsel bei der Verteilung der Schulsozialarbeit in Angriff nehmen. Erste Priorität soll künftig sein, so viele Schulen wie möglich überhaupt mit Schulsozialarbeit auszustatten, bevor an weniger Schulen eine allen Fachstandards entsprechende Vollausstattung geschaffen wird. Außerdem müssen Indikatoren für die Rangliste der Berufsschulen erarbeitet werden.

„Wir sollten uns die Zeit nehmen, die Weichen für die Zukunft dieses wichtigen Unterstützungssystems richtig zustellen“, erklärte CDU-Politiker Dietze. Es müssten so schnell wie möglich die Ressourcen gefunden werden, damit jede Schule mit Schulsozialarbeit ausgestattet werden kann, ergänzte Tilo Kießling. Für diese Grundausstattung müsse die Stadt auch Mindeststandards definieren. Es sei schwierig, etwas zu beschließen, wofür die Grundlagen noch fehlen, erklärte auch Carsten Schöne vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Verwaltung hat Bedenken

Für die Verwaltung ließ Jugendamtsleiterin Sylvia Lemm Bedenken erkennen. Die Stadt habe auch bisher das „heroische Ziel“ gehabt, an jeder Schule Schulsozialarbeit einzurichten. Dafür würden schon jetzt jährlich 7,5 Millionen Euro eingesetzt, 5,3 Millionen davon vom Land. Das bisherige Prinzip „Qualität vor Quantität wird jetzt umgekehrt“, sagte Lemm. Ein großer Teil der Schulen habe eine Vollausstattung. Nach den Plänen des Ausschusses kämen nun einige mit Grundausstattung dazu. Diese unterschiedliche Behandlung könnte auch rechtliche Fragen aufwerfen.

Dietze erklärte, das Prinzip Breite vor Tiefe sei wichtig. Es gebe an vielen Schulen Kinder und Jugendliche mit Problemen, die nicht erkannt würden. Dafür sei die Schulsozialarbeit ein wichtiges „Frühwarnsystem“. Er könne auch keine Zwei-Klassen-Gesellschaft erkennen. Mit dem Beschluss des Ausschusses werde jedoch ein „Paradigmenwechsel“ vollzogen. Wann die Stadt das neue Gesamtkonzept auf den Tisch legt, ist allerdings offen. Bislang sollten die neuen Regeln ab 2024 gelten.

