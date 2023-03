Dresden: Radfahrerin wird von Autoanhänger überrollt und leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag ist eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein VW-Fahrer erfasste sie beim Abbiegen an der Hansastraße. Die 30-Jährige geriet unter den Anhänger, der am Auto angebracht war.

Dresden. Am Donnerstagvormittag ist eine Radfahrerin bei einem Unfall in der Leipziger Vorstadt leicht verletzt worden. Sie fuhr gegen 10 Uhr auf dem Rad- und Fußweg an der Hansastraße in Richtung Antonstraße. Bei der Kreuzung mit der Eisenbahnstraße erfasste ein Autofahrer die 30-Jährige, schildert die Polizei zum Unfallhergang.

Der 23-jährige VW-Lenker bog mit dem Auto, an dem ein Anhänger angebracht war, von der Hansastraße auf die Eisenbahnstraße ab und kollidierte dabei mit der Radfahrerin. Sie stürzte und geriet unter den leeren Anhänger, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Obendrein entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro, so die Polizei.