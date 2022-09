Eine 73-Jährige Fußgängerin wurde am Mitwoch von einem Radfahrer auf der Struppener Straße angefahren. Auch der Radfahrer stürzte, beide verletzten sich bei dem Unfall.

Auf der Struppener Straße in Dresden-Meußlitz sind am Mittwochmittag ein Radfahrer und eine Fußgängerin zusammengestoßen.

Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin in Dresden – beide verletzt

Dresden. Auf der Struppener Straße in Dresden-Meußlitz sind am Mittwochmittag ein Radfahrer und eine Fußgängerin zusammengestoßen. Beide erlitten dabei Verletzungen. Die Polizei teilte mit, dass der 39-Jährige mit seinem Rad auf der Struppener Straße in Richtung Pirnaer Landstraße unterwegs war. Kurz nach dem Meußlitzer Park stieß er gegen die 73-Jährige, die dort offenbar die Fahrbahn überqueren wollte. Beide stürzten, wobei die Frau schwer und der Mann leicht verletzt wurden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von bw