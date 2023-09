Radfahren im Wald abseits der Wege? In Dresden verboten

Dresden. Die Dresdner Forstbehörde hat daran erinnert, dass Radfahren im Wald abseits der Straßen und Wege nicht erlaubt ist. Diese Regelung ist im Waldgesetz für den Freistaat Sachsen verankert. Wer den Wald betritt, hat sich demnach so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört oder gefährdet und der Wald nicht beschädigt, zerstört oder verunreinigt werden.

Problematisch sei besonders, dass Waldboden und Wurzelbereiche beschädigt werden, wenn Radfahrer sich ihre Wege durch den Baumbestand suchen und damit unter Umständen auch andere Personen stören.

Radrouten benötigen Genehmigung

Die Anlage von Mountainbike-Strecken oder ähnlichen Radrouten im Wald bedürfen immer der Genehmigung der Forstbehörde. Per Vereinbarung kann geregelt werden, mit welchem Streckenverlauf der Schaden am Wald minimiert werden kann und wer die Verantwortung für die Sicherheit auf diesen Strecken übernimmt. Nur, weil Radrouten quer durch den Wald in allgemein zugänglichen Apps angezeigt werden, heiße das nicht, dass die Strecken auch genehmigt sind.

Dennoch gibt es offizielle Mountainbike-Strecken, die durch den Staatswald führen. Diese bieten zum Beispiel das Trailcenter Rabenberg im Erzgebirgskreis, Stoneman Miriquidi bei Annaberg-Buchholz oder Blockline im Landkreis Mittelsachsen an.

