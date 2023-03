﻿Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Dresden-Radeberger Vorstadt

Am Montagnachmittag brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dresden-Radeberger Vorstadt. Der Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung.

Sp/Halk WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket