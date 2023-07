Frau in Bus in Dresden-Radeberger Vorstadt belästigt: Zeugen gesucht

Dresden. Am Montagmittag wurde eine Frau in Dresden-Radeberger Vorstadt gegen 12.25 Uhr Opfer einer Belästigung. Sie fuhr in einem Ersatzbus der Linie 11 in Richtung Zentrum, als an der Haltestelle „Waldschlösschenbrücke“ ein älterer Mann zustieg. Er setzte sich neben sie und sprach sie an.

Dann begann er, sie unsittlich zu berühren. Daraufhin verließ sie den Bus an der nächsten Haltestelle. Der Täter fuhr weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Der Mann hatte kurze braune Haare und trug eine kurze Jeans, kombiniert mit einem Hemd. Hinweise unter: 0351 483 22 33

DNN