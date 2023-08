﻿Quereinstieg bei den DVB: Warum eine Dresdnerin jetzt lieber Straßenbahnen lenkt

Mehrere Hundert Quereinsteiger brauchen die DVB in den nächsten Jahren, um ihr Liniennetz stabil zu halten. Sie suchen Menschen wie Ines Albert aus Dresden, die Anfang des Jahres das Post-Auto gegen das Führerhaus der Straßenbahn getauscht hat.

Dresden. Wie kommt man als Quereinsteiger zu den DVB? Über die seitlichen Türen der Straßenbahn natürlich. Das Lachen fällt Ines Albert ein bisschen schwer bei diesem Witz. Vielleicht, weil er nicht gut ist, vielleicht auch, weil sie nach achteinhalb Stunden Straßenbahnfahren zu müde ist. 3.50 Uhr habe der Wecker heute früh an ihrem Bett in Tolkewitz geklingelt. 5.20 Uhr startet am Betriebshof Trachenberge die „krasse Frühschicht“, wie sie die 53-Jährige nennt.