﻿Auf den Spuren von Bonnie und Clyde – rabiates Pärchen in Dresden vor Gericht

Dresden. „Ich war an jenem Abend sicher, dass ich sterben werde“, sagte ein 22-Jähriger im Dresdner Landgericht. Dass er in einer Januarnacht dieses Jahres um sein Leben bangte, ist bei dem, was er erlebte, kein Wunder. Das junge Paar auf der Anklagebank, er 24 Jahre alt, sie gerade 19, soll ihn brutal misshandelt haben.

Jessica G. und Michael J. wanderten auf den Spuren von Bonnie und Clyde. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen erpresserischen Menschenraub, schweren Raub, räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzungen vor. Und vor allem die junge Frau steigerte sich wohl in einen regelrechten Gewaltrausch.

Brutale Gewaltorgie

Sie und der 22-Jährige waren mal ein Paar, stritten ständig, trennten sich, lebten aber weiter gemeinsam in seiner Wohnung in Radebeul. Sie hatte einen neuen Freund kennengelernt, „der“ , so die Angeklagte „zwar keine Beziehung wollte, sondern nur jemanden zum Trinken suchte“. An jenem Abend hatten sie viel getrunken, gingen dann zur Wohnung, um mit dem 22-Jährigen zu reden.

„Ich sollte mit ihnen trinken, plötzlich hielt sie mir ein Messer an den Hals. Beide schlugen mir mindestens 50 Mal ins Gesicht, den Bauch und die Genitalien. Ich musste mich ausziehen, wurde nackt fotografiert, mit Alkohol übergossen und immer sagten sie, dass sie mich töten und meine Eltern umbringen werden. Sie drohte mehrmals mit dem Messer, legte mir die Hundeleine um den Hals, zog zu, so dass ich keine Luft bekam, und versuchte, mir in den Penis zu beißen.“

Geldkarte und PIN erpresst und 400 Euro abgehoben

Das rabiate Pärchen zwang ihn, seine Handys sowie die EC-Karte und den Pin rauszugeben und mit ihnen zur Sparkasse zu gehen. Dort hoben sie 410 Euro ab, prügelten und traten weiter auf ihn ein, bis er flüchten konnte.

Vor Gericht konnte sich das rabiate Duo an vieles nicht erinnern. Warum sie so ausrasteten, blieb unklar. Die 19-Jährige referierte zwar ausführlich über ihr unglückliches Liebesleben, an dem selbstverständlich der 22-Jährige Schuld war, vergaß aber konkret zu erwähnen, warum. „Mir ging es schlecht.“ Na und, das passiert Milliarden Menschen auf der Welt täglich. Der Prozess wird fortgesetzt.

