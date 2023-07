﻿Ärztin wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Dresden. Es war ein diffiziler und vor allem tragischer Fall, der jetzt am Dresdner Amtsgericht verhandelt wurde. Es ging um den Selbstmord eines jungen Mannes und – bei der juristischen Aufarbeitung – um fahrlässige Tötung. Rückblick: Am 2. Juni 2020 kommt nachts ein 29-Jähriger mit Schnittwunden an den Unterarmen in die Notaufnahme einer Dresdner Klinik. Die diensthabende Chirurgin versorgt die Wunden, er erzählte, dass er sich die Schnitte selbst zugefügt und Selbstmordabsichten habe und schon einmal wegen psychischer Probleme in einem Fachkrankenhaus war.

Die junge Ärztin ruft dort an, um sich fachlichen Rat bei der dort diensthabenden Psychiaterin zu holen. Die 53-Jährige soll erklärt haben, dass eine Einweisung nicht nötig sei, er sich am nächsten Tag dort vorstellen soll und nichts passieren werde. Die Chirurgin entlässt ihn daraufhin aus der Notaufnahme. Einige Stunden später springt der 29-Jährige von einer Brücke und stirbt. „Sie haben fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht“, heißt es in der Anklage gegen die Psychiaterin. „Es war ein Hilfeschrei des Patienten und der wurde nicht gehört“, erklärte die Staatsanwältin.

Hilfeschrei überhört, keine Einweisung veranlasst

„Ich wurde bei dem Anruf nicht nach einer stationären Aufnahme gefragt und mir wurde auch nichts von den Suizidäußerungen mitgeteilt, es ging nur darum, ob eine Wiedervorstellung in unserem Krankenhaus möglich sei“, erklärte die Psychiaterin. „Ich habe nie gesagt, dass er sich in dieser Nacht nicht das Leben nehmen wird.“ Die Chirurgin hat andere Erinnerungen an das Telefonat. „Ich brauchte eine psychiatrische Einschätzung, was zu tun sei, denn das ist nicht mein Fachgebiet“, erklärte die Chirurgin. „Als sie sagte, dass er sich nicht umbringen werde und sich am nächsten Tag vorstellen soll, habe ich das akzeptiert.“ Diagnosen sind per Telefon sicher schwierig – aber der junge Mann war der 53-Jährigen bekannt, er war mal ihr Patient.

Ein fataler Fehler

Im Gericht stand Aussage gegen Aussage. Das Gericht glaubte der Chirurgin. Warum sollte sie mitten in der Nacht im psychiatrischen Krankenhaus anrufen? Um abzufragen, ob er wieder zur Behandlung dorthin kommen kann? Das ist schwer zu glauben. „Sie wollte von einer fachausgebildeten Person wissen, was sie mit einem Mann, der erzählt, dass er sich das Leben nehmen will, machen soll, deshalb hat sie dort angerufen, etwas anderes macht keinen Sinn,“ erklärte Richter Roland Hassel. Die Psychiaterin arbeitet seit 20 Jahren in der Klinik, gilt als zuverlässig und korrekt. „Es geht hier um eine juristische Verurteilung, nicht um eine moralische. Aber das war ein fataler Fehler.“ Die 53-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt, zudem muss sie 2000 an Ärzte ohne Grenzen zahlen.

