﻿Protest gegen drohende Schließung des Jugend-Öko-Hauses im Großen Garten

Dresden. Nach 31 Jahren droht dem Jugend-Öko-Haus im Großen Garten das Aus (DNN berichteten). Jetzt regt sich Widerstand. Der Förderverein des Jugend-Öko-Hauses hat eine Petition zum Erhalt des außerschulischen Bildungsangebotes gestartet.

Nach einer Woche schon über 2600 Unterschriften

Bis zum 23. Februar, 14 Uhr, hatte besagte Petition, die am 15. Februar gestartet wurde, schon 2689 Unterschriften. Unter den Unterzeichnern sind u.a. Prof. Christoph Neinhuis (Professur für Botanik an der TU Dresden und Direktor des Botanischen Gartens), Dr. Markus Monzel (Präsident der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e.V.), Dr. Matthias Nuß von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung oder auch der Landesnaturschutzbeauftragte Rolf Steffens.

Der Grund für die Kündigung

Bereits im Sommer hatte der bisherige Betreiber CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V.) die Trägerschaft nach 16 Jahren gekündigt. Grund dafür war, „dass das Jugendamt Dresden das Tarifregelwerk der Diakonie Deutschland, an welches das CJD gebunden ist, nicht mitträgt und die daraus entstehenden Mehrkosten vom Projekt nicht gedeckt werden können“, erklärt der Förderverein des Jugend-Öko-Hauses in der Petition.

Ausschreibungsverfahren abgebrochen

Im August wurde das Projekt durch das Jugendamt neu ausgeschrieben, worauf sich fünf anerkannte Träger der Jugendarbeit bewarben. Doch Ende Januar 2023 seien diese vom Jugendamt über die Beendigung des Ausschreibungsverfahrens informiert worden, weil der Standort im Großen Garten nicht mehr zur Verfügung stehe.

Das Mietverhältnis war aber einvernehmlich aufgehoben worden, wie sich aus einer Antwort der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH auf eine Anfrage der DNN entnehmen lässt. Der Förderverein und auch die Mitarbeiter des Jugend-Öko-Hauses fürchten jetzt, „dass im Zuge der angekündigten Neuordnung der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung das Projekt JÖH aus dem Fokus... der Stadtverwaltung Dresden verschwindet“, wie es in der Petition heißt.

Neuordnung der außerschulischen Bildungsarbeit

Die Stadtverwaltung Dresden hatte den DNN mitgeteilt, dass „unabhängig der Objektangelegenheit“ der Jugendhilfeausschuss im Jahr 2021 einen Neuordnungsbeschluss aller durch das Jugendamt Dresden geförderten Angebote der Außerschulischen Kinder- und Jugendbildung gefasst habe. Mit dieser Neuordnung würden sich die verantwortlichen Gremien beschäftigen, wenn es um die Förderung 2023/2024 gehe. „Eine Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses soll der Sitzung am 30. März 2023 erreicht werden.“

Auf die Nachfrage der DNN, was der Beschlussentwurf bezüglich des Jugend-Öko-Hauses vorsieht und ob das Jugend-Öko-Haus mit einem neuen Träger an einem anderen Ort etabliert werden soll, kam dann am Tag der Print-Veröffentlichung folgende Antwort: „Die entsprechende Vorlage befindet sich noch in der verwaltungsinternen Abstimmung und wird in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 9. März vorgestellt.“

Petenten fordern kurzfristige Lösung

In der Petition wird nun an die Stadtverwaltung Dresden und die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH appelliert, eine kurzfristige Lösung im Großen Garten für den geregelten Übergang des Projektes finden. „Ziel muss es sein, das JÖH auch zukünftig für alle Interessierten besonders aber für die Kinder, Jugendlichen und Familien in Dresden zu erhalten.“

Stadträtin Tina Siebeneicher, die für die Grünen im Jugendhilfeausschuss sitzt, kennt die Vorlage noch nicht. Sie halte das Jugend-Öko-Haus für ein wichtiges Angebot, sagte sie gegenüber DNN. Das Jugend-Öko-Haus sei nach der Kündigung des Trägers schon Thema im Jugendhilfeausschuss gewesen. „Aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass es von der Verwaltung in Frage gestellt wurde“, sagt sie.