Versuchte Brandstiftung in Dresden-Prohlis: Motorroller in Hausflur angezündet

Dresden. In Dresden-Prohlis kam es Dienstagnacht zu einem Versuch von Brandstiftung. Gegen 1 Uhr zündeten Unbekannte einen Motorroller, welcher im Hausflur eines Mehrfamilienhauses Am Anger stand, an. Am Fußboden entstand ein Schaden von etwa 1 000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung.

