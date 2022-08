Am Montagabend wurde in Dresden-Prohlis ein Feuer gelegt. Unbekannte haben einen Holzstapel in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf einen Baum und eine ehemalige Imbissbude über.

Dresden. In Dresden-Prohlis haben Unbekannte am Montagabend Feuer gelegt. Gegen 21 Uhr zündeten sie an der Gamigstraße einen Holzstapel nahe eines Baumes an. Das Feuer griff auf diesen und eine ehemalige Imbissbude über. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist bisher unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von Sp