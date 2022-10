﻿Eine Kirche im Dresdner Neubaugebiet

Ein Neubaugebiet bekommt eine Kirche. In der sozialistischen DDR war das etwas Außergewöhnliches. Am Sonntag feiert das evangelische Gemeindezentrum Dresden-Prohlis 40-jähriges Bestehen.

Dresden. Ein Neubaugebiet bekommt eine Kirche. In der sozialistischen DDR war das etwas Außergewöhnliches. Dresden-Prohlis mit seinen WBS-70-Wohnblocks für mehr als 30 000 Menschen gehörte 1982 zu den ersten. Den Bau ihres Gemeindezentrums an der Georg-Palitzsch-Straße 2 vor 40 Jahren feiert die evangelisch-lutherische Gemeinde am Sonntag, 14 Uhr, mit einem Festgottesdienst.

Die Predigt hält Martin Lerchner. Der 72-Jährige war erster Pfarrer in Prohlis, zwei Jahre, bevor die Kirche gebaut wurde. 1992 wechselte er als Superintendent für Dresden Nord an die Martin-Luther-Kirche. Die Liturgie leitet Pfarrerin Bettina Reinköster, seit 2017 für diesen Seelsorgebezirk zuständig.