In der Nacht zum Dienstag verhaftete die Polizei drei Männer in Dresden-Prohlis. Das Trio steht im Verdacht, zuvor in eine Wohnung eingebrochen zu sein.

Dresden. Polizisten konnten in der Nacht zum Dienstag einen dreifachen Erfolg in Dresden-Prohlis vermelden. Ins Netz ging ihnen ein mutmaßliches Einbrechertrio. Gegen 1.20 Uhr nahmen die Beamten die drei Männer fest, die im Verdacht stehen, in ein Mehrfamilienhaus an der Prohliser Allee eingebrochen zu sein.

Die Mieterin der betroffenen Wohnung bemerkte, dass Geld und ihr Handy fehlten. Alarmierte Beamte trafen ein und stellten fest, dass zwei Männer gerade weitere Gegenstände entfernen wollten. Einer hatte ein Messer und einen Schlagring dabei. Teile der Beute wurden bei ihnen gefunden. Als die Polizisten in die Wohnung eines der Verdächtigen fuhren, entdeckten sie einen weiteren Mann, der mutmaßlich an dem Einbruch beteiligt war.

Außerdem fanden die Beamten 35 Gramm Marihuana in der Wohnung. Das Trio wurde festgenommen und muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.

