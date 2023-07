﻿Nasse Fahrbahn: Pkw überschlägt sich bei Dresden-Prohlis, zwei Verletzte

Dresden. Am Dienstag kam es gegen 17.05 Uhr auf Goppelner Straße bei Dresden-Prohlis zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW Audi A3 war in Richtung Prohlis unterwegs, kurz vor der Autobahnbrücke geriet der Wagen auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Audi fuhr in den Straßengraben, fällte einen Baum und überschlug sich. Beide Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert . Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz und sicherte die Unfallstelle ab. Die Goppelner Straße war wegen des Unfalls gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache.

