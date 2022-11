﻿Feuer in Müllcontainer greift auf Wohnhaus in Dresden-Prohlis über

In der Nacht zum Montag brannte ein Müllcontainer in Dresden-Prohlis. Das Feuer griff auf ein nebenstehendes Wohnhaus über und verursachte einige Schäden.

In der Nacht mussten Feuerwehrleute einen Brand in einem Wohnhaus löschen.

Dresden. In der Nacht zum Montag, gegen 0.34 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Gebäude an der Gamigstraße in Dresden-Prohlis gerufen. Als die Stadtteilfeuerwehr die Einsatzstelle erreichte, stand direkt an der Außenwand des Gebäudes ein Müllcontainer im Vollbrand. Durch die starke Hitzeeinwirkung waren die Scheiben eines dahinterliegenden Geschäftes geborsten, was den Übergriff des Feuers auf die Räumlichkeiten begünstigte.

Ein Trupp unter Atemschutz nahm zunächst von außen die Brandbekämpfung auf. Weitere Trupps gingen in das Gebäude vor und unterstützten die Brandbekämpfung von innen. Der Brandrauch hatte sich im Erdgeschoss sowie in der ersten Etage ausgebreitet und wurde mit Belüftungsgeräten aus dem Gebäude entfernt. Eine Ausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 53 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen, Löbtau und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Von SP/Essler