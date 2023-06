Dresden Prohlis: Vollsperrung auf Dohnaer Straße

Dresden. Bis Anfang August 2023 laufen Sanierungsarbeiten auf der Dohnaer Straße stadtauswärts. Auf den 450 Metern zwischen Tornaer Straße und Hauboldstraße wird die Fahrbahndecke saniert und die Straßenentwässerungsanlagen werden erneuert. Außerdem wird die Haltestelle „Gamigsstraße“ stadtauswärts barrierefrei ausgebaut.

Vollsperrung vom 20. bis 23. Juli

Wegen dieser Arbeiten kommt es vom 20. bis 23. Juli zu einer Vollsperrung des Abschnitts. Der Verkehr in beide Richtungen wird über die Fahrbahn stadteinwärts geführt. An der Kreuzung Dohnaer Straße/Tornaer Straße entfällt die Linksabbiegerspur in die Tornaer Straße. Die Umleitung erfolgt über die Spitzwegstraße und die Wilhelm-Franke-Straße. Fußgänger und Radfahrer werden sicher um die Baustelle herum geführt. Grundstücke entlang des Bauabschnittes sind während der Arbeiten nur zu Fuß erreichbar.

Die Sanierungsarbeiten werden durch die Firma P+S Pflaster und Straßenbau GmbH durchgeführt und sind mit den Dresdner Verkehrsbetrieben und der Stadtentwässerung Dresden abgestimmt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 500 000 Euro.

