Chip-Werke im Dresdner Norden: Pro Bahn fordert wegen TSMC Verlängerung der S-Bahn bis Boxdorf

Dresden. Der Fahrgastverband Pro Bahn hat mit Blick auf den Ausbau der Chipindustrie im Dresdner Norden und der damit erwarteten Pendlerströme eine bessere Anbindung des Gebiets auf der Schiene gefordert. Sowohl die bestehende Straßenbahnstrecke als auch die S-Bahn-Trasse sollten demnach bis zu den Werken verlängert werden. Darüber hinaus plädiert der Verband dafür, das Pendeln für Mitarbeiter aus der Oberlausitz attraktiver zu machen.

Die Verkehrsanbindung des Gebiets müsse neu gedacht werden, heißt es von Pro Bahn. Die Mitglieder sehen die Stadt, den Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), den Freistaat und das Bundesverkehrsministerium in der Pflicht, für eine funktionierende Anbindung des Standorts durch den ÖPNV zu sorgen.

S2 vom Dresdner Flughafen bis nach Boxdorf verlängern

Dazu müsse die S2 vom Dresdner Flughafen bis Boxdorf verlängert werden – und dabei möglichst die Gewerbegebiete am Flughafen, in Wilschdorf und in Boxdorf mit anbinden. „Dies bietet sich gerade im Rahmen der gewollten Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene an“, erklärt Michael Koch, Sprecher der Regionalgruppe Dresden des Fahrgastverbandes.

Dabei sei auch das touristische Potenzial nicht zu unterschätzen, so der Sprecher, der auf bereits bestehende Busverbindungen von Boxdorf in Richtung Moritzburg und Lößnitzgrund verweist. Weil die Planungen erwartungsgemäß länger dauern dürften, sollten diese von den zuständigen Stellen schnellstmöglich angestoßen werden.

Elektrifizierung der Strecke nach Görlitz vermindert Fahrtzeit

Zugleich drängt der Fahrgastverband einmal mehr auf die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden nach Görlitz. „Mit einem schlanken Übergang in Dresden-Klotzsche könnten Pendler aus Görlitz in knapp einer Stunde und aus Bautzen in knapp einer dreiviertel Stunde am Werk sein“, erklärt Lukas Iffländer, Pressesprecher bei Pro Bahn in Mitteldeutschland.

Handlungsbedarf sieht der Verband zudem bei der Straßenbahn. Die aktuelle Anbindung des Industriegebiets erfolge über eine Stadtbuslinie im 30-Minuten-Takt. Der Einsatz größerer Busse und eine Taktverdichtung reichen aus Sicht von Pro Bahn nicht aus. „Die mögliche Alternative der Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 von Hellerau zum Gewerbegebiet, ist sinnvoll“, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Diese, so die Einschätzung, „erreicht alleine aber nicht die Wirkung wie in Kombination mit der S-Bahn.“

Antrag der Grünen im Dresdner Stadtrat: Weniger Auto, mehr Fahrrad

Nach der Ankündigung für den Bau einer Fabrik durch den taiwanesischen Chipriesen TSMC und weiterer Partner hatten erst kürzlich die Dresdner Grünen ein neues Verkehrskonzept für den Dresdner Norden gefordert. In einem Antrag im Stadtrat schlagen die Grünen ebenfalls den Ausbau des S-Bahn- und des Straßenbahnnetzes vor. Zugleich sollten Anwohner vor mehr Autoverkehr geschützt und Radverbindungen ausgebaut werden.

