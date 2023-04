Sachsens Ministerpräsident besuchte die Berufsausbildung in Altroßthal. Eine praktische Erfahrung nach Abschluss des Fachkräftepakts mit der Wirtschaft. Den Besuch hat er vor drei Jahren versprochen. Die Probleme sind nicht kleiner geworden.

Dresden. Johannes Meinig liebt die Praxis. Er mag Pflanzen, Tiere und Traktoren. Am Beruflichen Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung (BSZ) in Altroßthal will er jetzt am beruflichen Gymnasium das Abitur machen. „Ich will Landwirt werden“, sagt der 18-Jährige.