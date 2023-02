﻿Bei Blockade der „Letzten Generation“: Beamter in Zivil sorgt für Wirbel

Am Donnerstagmorgen kam es bei einer Straßenblockade auf der Naumannstraße durch Aktivisten der „Letzten Generation“ zu kuriosen Szenen. Ein Polizist in Zivil griff ein – nun wird gegen ihn ermittelt.

Dresden. Bei einer erneuten Straßenblockade der „Letzten Generation“ auf der Naumannstraße spielten sich am Donnerstagmorgen kuriose Szenen ab. Videos auf der Plattform Twitter zeigen einen 33-Jährigen in Zivilkleidung, der den Aktivist „Lars“ aus dem Kreuzungsbereich auf den Gehweg zerrt.

Der Mann sagte, er sei Polizist, was umstehende Journalisten und Beobachter zuerst nicht glauben wollten. Mittlerweile beschäftigt der Fall die Polizei.

Beamter in Zivil fixiert Aktivisten mit Knie

Der 33-Jährige werde seinen Dienstausweis zeigen, doch wolle nicht gefilmt werden. „Sie filmen mich gerade und das in meiner Freizeit“, sagte der Mann. Zeitgleich fixierte er den von der Straße gezogenen Aktivisten mit seinem Knie. Eine umstehende Frau forderte ihn auf, das zu unterlassen. Das ginge allerdings erst, wenn die Kollegen da sein.

Ein Angestellter der Polizeibehörde Dresden entschärfte die Situation schließlich. Noch bevor der 33-Jährige den unter sich liegenden Aktivisten losließ, drohte er einer filmenden Frau, das Handy zu beschlagnahmen. Der Mann in zivil zeigte seinen Ausweis, als er von seinem Kollegen dazu aufgefordert wurde und die Kameras ausgeschaltet waren.

Polizei nimmt Ermittlungen auf und prüft disziplinarrechtlich

Die Polizeidirektion Sachsen bestätigte mittlerweile in einem Statement unter dem Video, dass ihnen das Material bekannt sei. Der 33-Jährige ist Beamter bei der Polizei Dresden. Aufgrund eines Anfangsverdacht einer Körperverletzung im Amt leitete die Polizeidirektion Dresden daraufhin Ermittlungen ein. Weiter werde das Verhalten des Polizisten in Zivil disziplinarrechtlich geprüft.

Beamte können sich „in den Dienst versetzen“

Die Videos des Vorfalls kursierten auf Twitter und sorgten für viel Wirbel in den Kommentarspalten. Nutzer des Sozialen Netzwerkes vermuteten Unrechtmäßigkeit und sogar „Polizeigewalt“. Ein solches Verhalten, wie es am Rande der Blockade zu beobachten war, sei prinzipiell kein ungewöhnlicher Vorgang, erklärt ein Sprecher der Polizei. Der Beamte habe sich „in den Dienst versetzt“. Wie bei einem Ladendiebstahl, könne ein Beamter auch beim Einkauf in Zivil handeln und beispielsweise eine Person festsetzten, bis Verstärkung eintrifft. Inwiefern das Verhalten des 33-Jährigen am Donnerstagmorgen angemessen war und ob er sich eher hätte ausweisen müssen, werde geprüft.