Interventionskräfte im Einsatz

Polizeieinsatz an der Altenberger Straße: Mann greift Ex-Freundin an

Die Polizei rückte mit Spezialkräften an die Altenberger Straße aus (Symbolbild).

Ein 43-Jähriger soll in Dresden seine Ex angegriffen und mit einer Waffe bedroht haben. Die Polizei rückte mit Spezialkräften an die Altenberger Straße aus.