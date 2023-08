Zu nervös bei der Kontrolle: Polizei verhaftet Schleuser in Dresden

Dresden. Einen Schleuser hat die Bundespolizei am Mittwochmorgen auf der B 170 verhaftet. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten das Wohnmobil mit polnischem Kennzeichen, dessen Fahrer ihnen dabei besonders nervös vorkam. Daher warfen sie einen Blick in den Kofferraum, wo sich zehn Männer zwischen 19 und 43 Jahren aufhielten, die aus Syrien stammten und keine Einreisepapiere hatten.

Der Fahrer des Wohnmobils – ein ukrainischer Staatsangehöriger, wie derzeit auffällig viele Schleuser – sitzt nun in Untersuchungshaft. Die zehn Geschleusten kamen in eine Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen.

