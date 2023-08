Polizei sucht nach vermisstem Zwölfjährigen aus Gorbitz

Dresden. Die Polizei sucht nach dem zwölfjährigen Max E. aus Gorbitz. Er wurde zuletzt am 16. August gegen 20.20 Uhr in der elterlichen Wohnung an der Maulbeerenstraße gesehen und wird seither vermisst. Die Prüfung möglicher Aufenthaltsorte und das Einsetzen eines Fährtenhundes blieben erfolglos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Polizei ist der Vermisste 1,60 Meter groß, von schlanker Statur und hat schwarze kurze Haare. Er trägt eine Brille mit schwarzem Rahmen. Bekleidet war er zuletzt mit einem grauen Hemd, einer kurzen Hose sowie blauen knöchelhohen Schuhen von Nike.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.

DNN