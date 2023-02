Nach Angriff auf Mann in der Altstadt: Polizei stellt Duo auf Prager Straße

In der Nacht zu Dienstag haben zwei Männer einen 52-Jährigen in einem Taxi geschlagen. Die Tatverdächtigen wurden kurz darauf auf der Prager Straße gestellt, nun laufen Ermittlungen gegen sie.

Dresden. In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei zwei 22-Jährige gestellt, nachdem sie einen Mann geschlagen haben. Nun wird gegen das Duo wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Auseinandersetzung eskalierte kurz nach Mitternacht an der Wilsdruffer Straße. Der 52-Jährige stieg dort in ein Taxi. Die beiden jüngeren Männer folgten ihm und schlugen im Fahrzeug auf ihn ein. Der 52-Jährige wurde dabei verletzt, so die Polizei.

Polizei versucht Hintergründe der Tat zu ermitteln

Nach dem Angriff im Taxi ging das Duo über die Prager Straße in Richtung Hauptbahnhof. Auf der Einkaufsstraße stellten Beamten die Beiden. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Bei den Ermittlungen sollen auch die Hintergrunde der Auseinandersetzung eine Rolle spielen, so die Polizeidirektion Dresden.