Polizei stellt 15-Jährige nach Diebstahl und Körperverletzung

Drei Jugendliche haben an einem Markt an der Pirnaer Landstraße Lebensmittel gestohlen. Als Mitarbeiter des Ladens sie aufhalten wollten, sprühten sie Reizgas. Eine 15-Jährige konnte festgehalten werden.

Dresden. Nach einem räuberischen Diebstahl in Reick ermittelt die Polizei gegen eine 15-Jährige.

Laut Polizeiinformationen hatte die Jugendliche sich gemeinsam mit zwei jungen Männern in einem Markt an der Pirnaer Landstraße Lebensmittel eingesteckt. Als zwei Mitarbeiter die Diebe am Ausgang aufhalten wollten, besprühte einer der Täter sie mit Reizgas und verletzte sie leicht.

Die beiden Männer konnten so fliehen, die 15-Jährige wurde am Ort festgehalten. Sie muss sich jetzt wegen des Verdachts auf räuberischen Diebstahl verantworten.

