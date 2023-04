﻿Polizei schnappt zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Dresden

Striesen

Dank eines GPS-Trackers an einem gestohlenen Fahrrad, konnte die Dresdner Polizei am Mittwochmorgen zwei mutmaßliche Fahrraddiebe stellen. Die Beamten spürten die beiden in einem Lokal am Fetscherplatz auf.

