Dresdner Polizei schnappt zwei 14-jährige Straftäter

Dresden. Dresdner Polizisten haben zwei Jugendliche geschnappt, die vermutlich für eine Vielzahl von Straftaten verantwortlich sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang des Jahres gab es im Dresdner Norden immer wieder Übergriffe auf Kinder und Sachbeschädigungen, die meist von zwei jugendlichen Tätern begangen wurden. Unter anderem schlugen mehrere Täter am 18. Januar auf der Karl-Marx-Straße auf drei Zwölf- und 13-Jährige ein. Am 3. und 4. März zerstörten Unbekannte Scheiben von Haltestellen an der Königsbrücker Straße und Königsbrücker Landstraße. Am 6. März schlugen zwei Täter einen Zwölfjährigen auf der Karl-Marx-Straße und stahlen ihm Geld.

Nun ermittelte die Polizei zwei 14-jährige Deutsche. Diesen werden inklusive der zuvor genannten Delikte bislang acht Straftaten zur Last gelegt, darunter Sachbeschädigung, Körperverletzung und räuberischer Diebstahl. Ob sie für weitere Straftaten verantwortlich sind, wird zurzeit ermittelt.