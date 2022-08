Ein 55-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen auf der Antonstraße von drei jungen Männern angesprochen. Sie forderten zunächst Geld von ihm und zwangen ihn dann in diversen Bankfilialen Geld abzuheben. Die Polizei konnte das Trio jedoch ausfindig machen.

Polizei schnappt Räubertrio in Dresden-Neustadt

Dresden. Die Dresdner Polizei ermittelt gegen drei mutmaßliche Räuber. Wie die Beamten mitteilten, sprach das Trio junger Männer am Donnerstagmorgen einen 55-Jährigen auf der Antonstraße an. Die drei verlangten Geld und das Handy von ihm. Zudem zwangen sie den Mann in diverse Bankfilialen, um dort Geld abzuheben. Dabei traten und schlugen sie den 55-Jährigen, der sich dennoch weigerte Geld abzuheben. Schließlich stahlen sie dem Mann das Handy und die Geldbörse mit etwa 250 Euro sowie persönlichen Dokumenten. Zwei der Tatverdächtigen konnte die Polizei später schnappen. Sie hatten die Geldkarte des 55-Jährigen dabei. Die Identität des dritten wurde inzwischen ebenfalls ermittelt. Alle drei Deutschen müssen sich nun wegen räuberischer Erpressung verantworten.

Von bw