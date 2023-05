Leipziger Vorstadt

Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher in Dresden

Dresdner Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen.

Ein Mann ist in der Nacht zu Dienstag in ein Geschäft an der Weimarischen Straße eingebrochen. Kurz nach der Tat wurde der 43-Jährige jedoch von der Polizei geschnappt.