﻿Nach Angriffen auf Seniorinnen in Dresden: Beschuldigter in U-Haft

Einem 19-Jährigen wird vorgeworfen, in diesem Monat zwei Seniorinnen ausgeraubt zu haben. Ein dritter Überfall schlug fehl. Die Polizei griff den Beschuldigten am Mittwochabend auf, die Staatsanwaltschaft beantragte den Erlass eines Haftbefehls.

Dresden. Am Mittwochabend hat die Polizei Dresden einen 19-Jährigen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, im Januar zwei Seniorinnen ausraubt zu haben, ein dritter Überfall schlug fehl. Er wurde am Donnerstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Slowaken schweren Raub in zwei Fällen, jeweils in Tateinheit mit Körperverletzung und versuchten schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor.

Zwei Überfälle in zwei Tagen

Am 4. Januar soll er eine 83-Jährige an der Luchbergstraße ausgeraubt haben. Gegen 18 Uhr habe er die Seniorin von hinten zu Boden gerissen und ihr dann die Handtasche entwendet, so die Polizei zum Tathergang. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits einen Tag später soll der Beschuldigte wieder eine Seniorin ausgeraubt haben. Gegen 21 Uhr war eine 97-Jährige gerade dabei, ihr Haus an der Bahnhofstraße zu betreten. Der 19-Jährige sei auf sie zugerannt und habe ihr die Handtasche entrissen, so die Polizei. Die Frau wurde ebenfalls leicht verletzt.

Dritter Raub endet ohne Beute

Am vergangenen Montag soll der Mann ein weiteres Mal versucht haben, einer Seniorin die Handtasche zu rauben. Er verfolgte eine 84-Jährige bis zu ihrem Haus an der Berchtesgadener Straße. Als sie gerade ihre Wohnungstür aufschloss, zog der Beschuldigte von hinten an ihrer Tasche. Die Frau stürzte, der 19-Jährige soll sie daraufhin mit der Tasche kopfüber die Treppe heruntergezogen haben, so die Beschreibung der Polizei. Dabei verletzte sie sich, ihre Hilferufe alarmierten einen Nachbarn. Als dieser in den Flur kam, floh der Beschuldigte ohne Beute.

Lesen Sie auch

Die Polizei fahndete nach dem Täter. Am Mittwochabend bemerkte eine Beamtin der Kriminalpolizei bei ihrem Heimweg am Schillerplatz einen Mann, auf den die Beschreibung des Gesuchten passte. Sie alarmierte ihre Kollegen, die den Tatverdächtigen kurz darauf festnahmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen den 19-Jährigen erhärtet werden, so die Polizei. Daher beantragte die Staatsanwaltschaft den Erlass eines Haftbefehls. Am Donnerstag entschied ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Dresden, den mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft zu schicken.

Von luk