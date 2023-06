Polizei nimmt drei mutmaßliche Schleuser in Dresden fest

Dresden. Am Mittwochmittag nahm die Bundespolizei insgesamt drei mutmaßliche Schleuser fest. Zunächst kontrollierte die Polizei zwei Pkw nach dem Verlassen der Autobahnanschlussstelle Dresden-Südvorstadt. Beide Fahrzeugführer händigten tschechische Ausweise aus. Die weiteren Fahrzeuginsassen konnten keine Dokumente vorweisen und gaben an syrische Staatsangehörige zu sein.

Die beiden Fahrer und vermutlichen Schleuser wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Gegen sie wird ermittelt. Die insgesamt sieben Geschleusten im Alter von 22 bis 39 Jahren wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Weiteres Fahrzeug im Bereich Winkelmannstraße

Wenig später wurde ein weiterer mutmaßlicher Schleuser festgenommen. Der 42-jährige Ukrainer wurde im Bereich der Winkelmannstraße mit seinem Auto mit tschechischem Kennzeichen gestoppt. Die fünf Insassen, eine Person saß im Kofferraum, konnten keinerlei Ausweisdokumente vorzeigen und wurden ebenfalls an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Der Fahrer wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr an die tschechischen Behörden übergeben. Zudem wurde ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland für die Dauer von zwei Jahren verfügt.

