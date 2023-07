Leipziger Vorstadt: Polizei findet Drogen nach Feuerwehreinsatz

Fremdenhass

Nach Attacke auf Flüchtlinge in Sebnitz: Polizei fasst Tatverdächtigen

Am Samstagabend sind mehrere maskierte Männer in Sebnitz in die Wohnung von zwei Flüchtlingen eingedrungen, um sie anzugreifen. Dabei riefen sie rassistische Parolen. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen gestellt.