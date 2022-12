Dresden: Autobahnpolizei fängt entlaufenes Pony ein

Polizisten haben am Mittwoch in Klotzsche ein frei umherlaufendes Pony bemerkt und eingefangen. Es kam unbeschadet zu seinem Besitzer zurück.

Polizisten haben am Mittwoch ein entlaufenes Pony in Dresden-Klotzsche wieder eingefangen (Symbolbild).

Dresden. Polizisten haben am Mittwoch in Klotzsche ein entlaufenes Pony eingefangen. Die Beamten der Autobahnpolizei hatten das Tier bemerkt, als es stadtauswärts an der Karl-Marx-Straße entlanglief.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An einer Pferdekoppel, die sich in der Nähe befand, konnten sie das Pony fangen und unversehrt an seinen Besitzer übergeben. Verkehrsunfälle habe es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht verursacht, so die Polizei.

Von lg